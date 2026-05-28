Al Memorial Crotti dedicato agli atleti classe 2016 La Reggio Calcio mette sotto le big Bologna e Modena
Domenica scorsa si è disputata una partita al Memorial Crotti dedicato agli atleti classe 2016. La Reggio Calcio ha affrontato e battuto le squadre di Bologna e Modena, due tra le più quotate del torneo. La gara si è svolta in via della Canalina, coinvolgendo diverse formazioni giovanili. Non sono stati segnalati infortuni o incidenti durante l’evento, che si è concluso con la vittoria della squadra locale contro le avversarie.
Altra grande giornata di calcio, quella di domenica scorsa in via della Canalina. Al centro sportivo “Merli” è infatti andata in scena la quarta edizione del Memorial Crotti, quest’anno dedicata agli atleti dell’annata 2016, evento organizzato dalla Reggio Calcio per onorare la memoria di Giancarlo Crotti, storico magazziniere della Reggiana e dirigente del vecchio Bismantova. A prendervi parte, ben 16 società provenienti non solo dalla nostra Regione, ma anche da realtà lontane come la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e la Toscana. Tra queste, poi, grande risalto alle quattro professionistiche presenti, con Bologna, Modena, Cesena ed Empoli che si sono unite all’Ars Et Labor Ferrara (Spal), in una rassegna di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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