al memorial crotti dedicato agli atleti classe 2016 la reggio calcio mette sotto le big bologna e modena

Notizia in breve

Domenica scorsa si è disputata una partita al Memorial Crotti dedicato agli atleti classe 2016. La Reggio Calcio ha affrontato e battuto le squadre di Bologna e Modena, due tra le più quotate del torneo. La gara si è svolta in via della Canalina, coinvolgendo diverse formazioni giovanili. Non sono stati segnalati infortuni o incidenti durante l’evento, che si è concluso con la vittoria della squadra locale contro le avversarie.