A Sanremo si svolge il Memorial Bottini, un evento dedicato allo sport e al divertimento per le famiglie. Durante la manifestazione si potrà scoprire quale scuola riceverà il premio speciale, assegnato in base al numero di iscritti. Inoltre, gli sponsor locali hanno contribuito alla modifica della pista di atletica, rendendola più adatta alle attività in programma. La giornata offre diverse occasioni di intrattenimento e partecipazione per grandi e piccoli.

? Cosa scoprirai Chi vincerà il premio speciale per la scuola con più iscritti?. Come cambierà la pista di atletica grazie agli sponsor locali?. Quali attività divertenti sono previste per i bambini dopo la corsa?. Perché la maratonina è dedicata proprio ai genitori?.? In Breve Ritrovo ore 8:30 e inizio attività ore 10:00 presso la pista di Sanremo.. Partecipazione bambini nati tra il 2015 e il 2023 e maratonine per genitori.. Sponsor Merlino Pubblicità, Nuova Assistenza e Generali Italia finanziano giochi e merende.. Contatti telefonici 0184580410, 0184580414 e 3386592058 per informazioni logistiche.. Domenica 10 maggio la pista di atletica di Sanremo ospiterà la dodicesima edizione del memorial Lino Bottini, dedicata ai bambini nati tra il 2015 e il 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: sport e divertimento per famiglie al Memorial Bottini

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