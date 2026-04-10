I Carabinieri di Monterotondo hanno effettuato controlli sul territorio, portando all’arresto di quattro persone, tra cui una donna per fuga pericolosa, e alla denuncia di un’altra persona. Le operazioni sono state mirate alla repressione di reati e alla verifica di eventuali illeciti. Le autorità hanno agito con il supporto delle forze dell’ordine locali, coordinando le attività di controllo nei vari quartieri della città.

MONTEROTONDO – I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno organizzato servizi volti alla repressione dei reati ed alla verifica del rispetto dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Nel corso di mirati controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, sono stati arrestati due uomini e una donna. In particolare, un 35enne colombiano, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano all’interno di un bar del centro. Infine, una 44enne è stata individuata e arrestata dai Carabinieri in quanto destinataria di un ordine di esecuzione pena e dovrà scontare 4 mesi di detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Monterotondo. Controlli dei Carabinieri. 4 arresti – tra i quali una donna per “fuga pericolosa” – e una denuncia

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