Valmontone School Days 2026 Oltre 5mila studenti protagonisti dei percorsi educativi dell’Arma dei Carabinieri al Magicland
Nei giorni 13 e 14 maggio 2026, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato l’iniziativa “School Days 2026” al Parco Magicland di Valmontone, coinvolgendo più di 5.000 studenti. Durante l’evento, i giovani hanno partecipato a percorsi educativi e attività volte a far conoscere il lavoro delle forze dell’ordine. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia.
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