Il ministro delle Infrastrutture non ha partecipato alla parata del 2 giugno. Dal Mit spiegano che era impegnato a prevenire scioperi nel settore dei trasporti. Nessuna dichiarazione ufficiale del ministro stesso. La presenza alla cerimonia non è stata confermata. La polemica è scoppiata sui social e tra i politici. Nessun altro rappresentante del governo ha preso parte alla parata. La decisione di non partecipare ha generato discussioni tra le forze politiche.

A intervenire immediatamente per chiarire la situazione sono state fonti vicine al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno diffuso una nota ufficiale spiegando che Matteo Salvini "ha passato tutta la mattinata al lavoro, come ieri peraltro, su trasporti e opere pubbliche da complet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno, polemica per l’assenza di Salvini alla parata, ma dal Mit smorzano: “Era al lavoro per evitare scioperi”

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Festa 2 giugno, l'assenza di Salvini che nessuno si aspettava: è bufera

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