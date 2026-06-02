Festa della Repubblica 2026 | polemiche sull’assenza di Salvini Mit | Era al lavoro per evitare lo sciopero dell’11 giugno

Da firenzepost.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Festa della Repubblica 2026, il vicepremier non ha partecipato alla parata militare ai Fori Imperiali, suscitando critiche. Il Ministero dell’Interno ha spiegato che era impegnato in attività volte a prevenire uno sciopero programmato per l’11 giugno. La sua assenza ha alimentato discussioni tra opposizioni e cittadini, mentre le autorità hanno confermato gli impegni ufficiali come motivo della sua mancata presenza.

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E ancora: “fra i suoi obiettivi, fra l’altro, quello di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno”. Lo fanno sapere fonti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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