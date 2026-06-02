Festa della Repubblica 2026 | polemiche sull’assenza di Salvini Mit | Era al lavoro per evitare lo sciopero dell’11 giugno
Durante la Festa della Repubblica 2026, il vicepremier non ha partecipato alla parata militare ai Fori Imperiali, suscitando critiche. Il Ministero dell’Interno ha spiegato che era impegnato in attività volte a prevenire uno sciopero programmato per l’11 giugno. La sua assenza ha alimentato discussioni tra opposizioni e cittadini, mentre le autorità hanno confermato gli impegni ufficiali come motivo della sua mancata presenza.
E ancora: “fra i suoi obiettivi, fra l’altro, quello di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno”. Lo fanno sapere fonti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Segui gli aggiornamenti su Sciopero.
Zerocalcare replica alle polemiche, gli operai sfruttati per meno di 2 euro allora a Milano
Notizie e thread social correlati
Festa della Repubblica, fa discutere l’assenza di Salvini alla parata del 2 giugnoIl 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il leader della Lega non ha partecipato alla parata ufficiale.
2 Giugno, Salvini assente alla parata dei Fori Imperiali. Fonti: “Al Mit per evitare scioperi”Il vicepremier e leader della Lega non ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali.
Temi più discussi: Festa della Repubblica 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Repubblica 2026; Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO.
2 giugno 1946 - 2 giugno 2026. 80° anniversario della Festa della Repubblica. Un pensiero a chi ogni giorno contribuisce, con il proprio lavoro e il proprio impegno, alla crescita del nostro Paese, e un ringraziamento ai costruttori di Pace. Buona Festa della R facebook
1946-2026 / 80 anni della Repubblica Dalle nostre radici al nostro futuro. Un pensiero alle donne e agli uomini che, con il loro voto, il loro coraggio e la loro visione, hanno contribuito a costruire l’Italia di oggi. Buona #FestadellaRepubblica x.com
Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit
Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2026 | Diretta video Festa della Repubblica: info orari programma sorvolo RomaDiretta Frecce Tricolori oggi 2 giugno in tv Rai 1 e video streaming per la Festa della Repubblica 2026: orari sorvolo, programma parata, info e orari ... ilsussidiario.net
Festa della Repubblica: cos’è e cosa si festeggia il 2 giugno 2026 | Storia e cronaca del referendum del 1946Si celebra oggi la Festa della Repubblica, cos'è e perché cade proprio il 2 giugno: la storia del referendum tra monarchia e repubblica ... ilsussidiario.net