Durante la Festa della Repubblica 2026, il vicepremier non ha partecipato alla parata militare ai Fori Imperiali, suscitando critiche. Il Ministero dell’Interno ha spiegato che era impegnato in attività volte a prevenire uno sciopero programmato per l’11 giugno. La sua assenza ha alimentato discussioni tra opposizioni e cittadini, mentre le autorità hanno confermato gli impegni ufficiali come motivo della sua mancata presenza.

E ancora: “fra i suoi obiettivi, fra l’altro, quello di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno”. Lo fanno sapere fonti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Festa della Repubblica 2026: polemiche sull’assenza di Salvini. Mit: “Era al lavoro per evitare lo sciopero dell’11 giugno”

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