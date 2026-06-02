2 Giugno Salvini assente alla parata dei Fori Imperiali Fonti | Al Mit per evitare scioperi
Il vicepremier e leader della Lega non ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Fonti riferiscono che l’assenza sarebbe motivata dalla presenza al Ministero delle Infrastrutture per evitare possibili scioperi. La sua mancata partecipazione ha generato discussioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione.
(Adnkronos) – Scoppia il caso politico nel giorno della Festa della Repubblica. L'assenza del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali accende il dibattito tra gli alleati di governo e le opposizioni. Mentre dal Mit blindano il ministro ("È al lavoro sui dossier urgenti"), il vicepremier. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
2 giugno, La Russa: Salvini assente Spiace, ma da opposizione neanche capogruppo
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