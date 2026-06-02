2 Giugno Salvini assente alla parata dei Fori Imperiali Fonti | Al Mit per evitare scioperi

Notizia in breve

Il vicepremier e leader della Lega non ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Fonti riferiscono che l’assenza sarebbe motivata dalla presenza al Ministero delle Infrastrutture per evitare possibili scioperi. La sua mancata partecipazione ha generato discussioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione.