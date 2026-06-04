2 giugno Anpi | un sindaco in camicia nera grave offesa alla Resistenza

L’Anpi provinciale di Rimini ha condannato un sindaco che indossava una camicia nera durante una cerimonia del 2 giugno, definendo l’atto una grave offesa alla Resistenza. La denuncia si riferisce all’episodio avvenuto in occasione della celebrazione ufficiale, senza specificare ulteriori dettagli sulla cerimonia o sull’identità del sindaco. L’associazione ha espresso disapprovazione per il gesto, ritenendolo in contrasto con i valori della Festa della Repubblica e della memoria storica.

“Riteniamo gravissimo che un sindaco della provincia abbia partecipato alla celebrazione indossando una camicia nera, simbolo storicamente e politicamente associato al fascismo”. A denunciarlo è l’Anpi provinciale di Rimini, condannando quanto avvenuto durante la cerimonia ufficiale, “alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e della cittadinanza”. “un gesto incompatibile con il significato della ricorrenza che celebra la nascita della Repubblica democratica e della Costituzione antifascista. La circostanza assume una rilevanza ancora maggiore alla luce delle ripetute dichiarazioni pubbliche con cui lo stesso amministratore ha rivendicato la propria appartenenza all’identità fascista e si è definito orgogliosamente ‘fascista’ e ‘camicia nera’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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