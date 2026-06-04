105 Summer Festival al Parco San Giuliano | una serata gratuita con Baby K Levante Sangiovanni e tanti altri

Il 105 Summer Festival si terrà il 5 giugno 2026 al Parco San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia. L’evento, gratuito ma su prenotazione, vedrà l’esibizione di artisti come Baby K, Levante e Sangiovanni. Si tratta di una tappa del tour estivo di Radio 105, con una lunga serata dedicata alla musica dal vivo. L’evento è uno dei principali appuntamenti musicali dell’inizio estate nella regione.

Il grande tour estivo di Radio 105 torna a fare tappa a Venezia. Venerdì 5 giugno 2026 il Parco San Giuliano di Mestre ospiterà il 105 Summer Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell'inizio estate, con ingresso gratuito su prenotazione e una lunga maratona di musica dal vivo che vedrà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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