105 Summer Festival al Parco San Giuliano | una serata gratuita con Baby K Levante Sangiovanni e tanti altri

Da veneziatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 105 Summer Festival si terrà il 5 giugno 2026 al Parco San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia. L’evento, gratuito ma su prenotazione, vedrà l’esibizione di artisti come Baby K, Levante e Sangiovanni. Si tratta di una tappa del tour estivo di Radio 105, con una lunga serata dedicata alla musica dal vivo. L’evento è uno dei principali appuntamenti musicali dell’inizio estate nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il grande tour estivo di Radio 105 torna a fare tappa a Venezia. Venerdì 5 giugno 2026 il Parco San Giuliano di Mestre ospiterà il 105 Summer Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell'inizio estate, con ingresso gratuito su prenotazione e una lunga maratona di musica dal vivo che vedrà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il 105 Summer Festival torna al Parco San Giuliano, ufficiale la dataIl 105 Summer Festival tornerà a Venezia e si terrà al Parco San Giuliano venerdì 5 giugno.

Radio 105 fa tappa a Ferrara: in programma due serate (gratuite) al Summer FestivalRadio 105 è arrivata a Ferrara con due serate gratuite al Summer Festival di piazza Ariostea.

Temi più discussi: 105 Summer Festival: modifiche alla viabilità per il concerto; Radio 105 Summer Festival - Prenotazione area riservata a persone con ridotta capacità motoria e che necessitano di assistenza continua; Aperte le prenotazioni per il 105 Summer Festival. Ufficiale il cast della tappa veneziana; Strade chiuse, navette, park e artisti sul palco: cosa c’è da sapere sul 105 Summer Festival a Mestre.

summer festival 105 summer festival al105 Summer Festival 2026: da Venezia, al via il tour estivo di Radio 105Parte da Venezia il 105 Summer Festival 2026, il tour musicale estivo di Radio 105 che prenderà il via venerdì 5 giugno nella cornice del Parco San Giuliano di Mestre. L’evento sarà a ingresso gratuit ... fm-world.it

summer festival 105 summer festival alSummer Festival, attese 25mila persone al parco di San Giuliano per la tappa veneziana del tour di Radio 105MESTRE - È vero, Woodstock era un’altra cosa. E anche i tempi della musica suonata interamente dal vivo, senza campionamenti né basi registrate (che da anni vengono usate ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web