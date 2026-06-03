Caso Minetti Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia

La Procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla concessione della grazia presidenziale. La decisione riguarda una persona condannata in via definitiva, alla quale il presidente della Repubblica ha deciso di concedere la clemenza. La richiesta di grazia era stata presentata in precedenza e ora riceve l’approvazione della magistratura milanese. La procedura prevede che il parere del Pg sia vincolante per l’eventuale concessione della grazia.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026 Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota: “Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito” sulla domanda di grazia. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. Non ci sono “segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

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Temi più discussi: Graziata la giudice spiona, un legale: doppio binario; Terrorismo, resta in carcere il 21enne di Vimercate: Vera adesione al progetto criminale dello Stato Islamico; Minetti: Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Meloni: Escludo le dimiss; Ranucci dopo le parole su Nordio e il caso Minetti: Mi copro il capo di cenere, ma ho detto ‘Stiamo verificando una notizia’.

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Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

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