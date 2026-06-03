Nicola Minetti il Pg di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa | Zero irregolarità sull’adozione del minore
Il procuratore generale di Milano ha confermato che non ci sono irregolarità nell’adozione di un minore collegata alla grazia concessa a Nicole Minetti. La conferma arriva dopo un’analisi sulla procedura e non sono state riscontrate irregolarità o anomalie nel procedimento. La vicenda riguarda l’adozione di un minore e la concessione della grazia, e il parere positivo del Pg chiude l’indagine legale su questo aspetto.
Milano, 3 giugno 2026 – Nuova svolta nell’ambito dell’indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti infatti "risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito". https:www.ilgiorno.itmilanocronacacondannata-per-il-rubygate-minetti-005b95bc Lo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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