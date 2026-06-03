Nicola Minetti il Pg di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa | Zero irregolarità sull’adozione del minore

Notizia in breve

Il procuratore generale di Milano ha confermato che non ci sono irregolarità nell’adozione di un minore collegata alla grazia concessa a Nicole Minetti. La conferma arriva dopo un’analisi sulla procedura e non sono state riscontrate irregolarità o anomalie nel procedimento. La vicenda riguarda l’adozione di un minore e la concessione della grazia, e il parere positivo del Pg chiude l’indagine legale su questo aspetto.