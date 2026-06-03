Zverev sicuro di sé | Fonseca o Mensik in semifinale? Semplicemente non mi interessa

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha dichiarato di non essere interessato a chi affronterà in semifinale, sia Fonseca che Mensik. La sua fiducia deriva dall’assenza di Carlos Alcaraz e dall’eliminazione di Jannik Sinner e Novak Djokovic, che lo pongono come il principale favorito per la vittoria del Roland Garros. Zverev ha affermato di non preoccuparsi delle possibili avversarie, mantenendo un atteggiamento sicuro e concentrato sulla sua performance.

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In assenza di Carlos Alcaraz e dopo l’eliminazione di Jannik Sinner (oltre a quella di Novak Djokovic), il vero grande favorito per la vittoria del Roland Garros 2026 non può che essere Alexander Zverev. Il numero 3 al mondo si sta rendendo protagonista di un ottimo percorso sin qui sulla terra rossa parigina, e la conferma definitiva in tal senso è arrivata ieri con il convincente successo in tre set sul giovane talento spagnolo Rafael Jodar. 7-6 6-1 6-3 il punteggio in favore del tennista tedesco, che ha raggiunto così per la quinta volta in carriera la semifinale all’Open di Francia portandosi a due sole partite dal tanto agognato primo titolo Major. 🔗 Leggi su Oasport.it

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