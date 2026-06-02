Jakub Mensik entra in una nuova dimensione | affossa Fonseca in 3 set e sfiderà Zverev in semifinale

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jakub Mensik ha vinto in tre set contro Fonseca, qualificandosi per la semifinale. Il suo prossimo avversario sarà Zverev. La partita si è conclusa con punteggi chiari e senza tie-break, dimostrando la solidità del tennista. La vittoria permette a Mensik di avanzare nel torneo, mentre Fonseca è stato eliminato. La sfida successiva si svolgerà nelle fasi finali della competizione.

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Jakub Mensik continua a confermare le aspettative che da tempo lo accompagnano. Sul Philippe-Chatrier, il talento ceco ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di uno Slam, imponendosi con autorità sul brasiliano Joao Fonseca per 6-4, 6-3, 7-6(3) nei quarti di finale del Roland Garros. La sfida metteva di fronte due dei prospetti più interessanti della nuova generazione del tennis mondiale, ma è stato il ventenne di Prostejov a dimostrare maggiore maturità nei momenti chiave. Capace di assorbire la potenza dei colpi dell’avversario e di trasformarla a proprio vantaggio, Mensik ha gestito gli scambi con grande lucidità da fondo campo, alternando accelerazioni e frequenti incursioni a rete che hanno spezzato il ritmo di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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