Jakub Mensik ha vinto in tre set contro Fonseca, qualificandosi per la semifinale. Il suo prossimo avversario sarà Zverev. La partita si è conclusa con punteggi chiari e senza tie-break, dimostrando la solidità del tennista. La vittoria permette a Mensik di avanzare nel torneo, mentre Fonseca è stato eliminato. La sfida successiva si svolgerà nelle fasi finali della competizione.

Jakub Mensik continua a confermare le aspettative che da tempo lo accompagnano. Sul Philippe-Chatrier, il talento ceco ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di uno Slam, imponendosi con autorità sul brasiliano Joao Fonseca per 6-4, 6-3, 7-6(3) nei quarti di finale del Roland Garros. La sfida metteva di fronte due dei prospetti più interessanti della nuova generazione del tennis mondiale, ma è stato il ventenne di Prostejov a dimostrare maggiore maturità nei momenti chiave. Capace di assorbire la potenza dei colpi dell’avversario e di trasformarla a proprio vantaggio, Mensik ha gestito gli scambi con grande lucidità da fondo campo, alternando accelerazioni e frequenti incursioni a rete che hanno spezzato il ritmo di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jakub Mensik entra in una nuova dimensione: affossa Fonseca in 3 set e sfiderà Zverev in semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a SheltonA Monaco di Baviera sono state stabilite le semifinali dell’ATP500 dopo le vittorie dei giocatori qualificati.

Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul vellutoNel tabellone di singolare maschile di Roland Garros 2026, i quarti di finale si disputeranno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, e Rafael Jodar e...

Temi più discussi: Mensik batte Navone ma crolla in campo e non riesce a rialzarsi per i crampi: rivivilo!; Mensik stramazza a terra dopo la vittoria in preda ai crampi: cinque ore di battaglia sotto al sole; Roland Garros, Mensik collassa dopo 5 ore di match: non riesce ad alzarsi ma nessuno se ne accorge; Al Roland Garros, Jakub Mensik è collassato in campo ed è stato portato negli spogliatoi in sedia a rotelle, poi dopo ha detto che giocare a tennis con questo caldo è una follia.

Jakub #Mensik fa suo il teen duel del #RolandGarros contro Joao #Fonseca. Vince anche nettamente in tre set. E diventa il primo classe 2004 ad accedere ad una semifinale di un torneo Slam. x.com

Quarterfinali del Roland Garros: Jakub Mensik vs Joao Fonseca reddit

Roland Garros, strepitoso Mensik: batte Fonseca in tre set e vola in semifinalePrestazione pazzesca del ceco, che ribalta il pronostico della vigilia e supera il brasiliano in poco meno di tre ore: sarà lui l'avversario di Alexander Zverev ... corrieredellosport.it

Zverev-Mensik, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSaranno il tedesco e il ceco a contendersi un posto nell'atto conclusivo: nei quarti hanno superato in tre set rispettivamente Jodar e Fonseca ... corrieredellosport.it