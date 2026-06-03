Zverev ride al Roland Garros | Il prossimo avversario non m'importa Poi | Arnaldi mi ha sorpreso

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la conferenza stampa a Roland Garros, il tennista ha sorriso e dichiarato che il prossimo avversario non gli interessa. Successivamente, ha commentato che un giocatore italiano, Arnaldi, lo ha sorpreso durante la partita. Ha anche menzionato altri italiani, tra cui Berrettini e Cobolli, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua reazione è stata caratterizzata da risate e un tono rilassato, evitando di entrare nel merito delle prossime sfide.

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Risate al Roland Garros nella conferenza di Zverev dopo la domanda sul prossimo rivale. Sascha la dribbla e si concentra sugli italiani, Berrettini, Cobolli e Arnaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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