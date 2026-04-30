Fils ride quando pensa al prossimo avversario Sinner a Madrid | Cosa ha appena vinto? Sarà divertente
Dopo aver vinto contro Lehecka, Arthur Fils ha sorriso quando gli è stato ricordato che in semifinale affronterà il numero uno al mondo, Sinner, a Madrid. Fils ha commentato che sarà divertente affrontare il suo prossimo avversario, senza ulteriori commenti. La semifinale si svolgerà nei prossimi giorni, con il giovane francese pronto a sfidare il tennista italiano.
Arthur Fils ha reagito con il sorriso dopo la vittoria con Lehecka quando gli è stato ricordato nell'intervista che ora dovrà affrontare in semifinale il numero uno al mondo Sinner.🔗 Leggi su Fanpage.it
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