Zerocalcare è stato accusato di aver pagato i suoi animatori 6 euro l’ora, accusa rilanciata da un politico. Il fumettista ha risposto dichiarando di non essere coinvolto nella gestione della produzione e di non essere a conoscenza delle condizioni di pagamento. La polemica è scoppiata dopo la denuncia e ha attirato l’attenzione sui metodi di lavoro legati ai suoi progetti. Zerocalcare ha ribadito di non avere responsabilità dirette sui pagamenti ai collaboratori.

Sì, incredibile ma vero: il Gasparri nazionale ha tirato fuori un mezzo scandalo. Gli animatori della serie Netflix di Zerocalcare sarebbero pagati come i coltivatori extracomunitari di pomodori, 6 euro l’ora. Dal canto suo, il fumettista ha detto di non saperne niente perché non si occupa della produzione, il che può essere anche credibile. Peccato che poi abbia aggiunto che è una triste e conosciuta usanza quella di offrire paghe da fame agli animatori: questo stona. Sì, stona perché il dubbio viene. Prima dice di non sapere. Poi dice che è risaputo. Però combatte contro i soprusi e le ingiustizie. Mah. chi ci capisce è bravo. Non sarebbe... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Zerocalcare sotto accusa: “i miei animatori pagati 6 euro l’ora? Non ne sapevo nulla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zerocalcare e la Polemica da Due Spicci: Animatori Pagati Poco | RUVIDO 332

Notizie e thread social correlati

Animatori pagati... Due spicci. Zerocalcare fa spallucce: "Non ne sapevo niente"Zerocalcare ha dichiarato di non essere a conoscenza delle condizioni di lavoro degli animatori coinvolti nel progetto 'Due spicci'.

Zerocalcare risponde alle polemiche su Due spicci: «Non ne sapevo niente. Potevano chiamarmi, sarei stato un alleato dei lavoratori»Il fumettista romano ha commentato le polemiche riguardanti i bassi compensi e i ritmi di lavoro intensi denunciati da alcuni animatori della serie...

Argomenti più discussi: Non ha senso prendersela con Zerocalcare se i disegnatori di Due Spicci sono stati pagati poco; Due spicci ai collaboratori di Zerocalcare: l'accusa che imbarazza il fumettista idolo della sinistra; Movimenti Production la casa di produzione della serie Due spicci di Zerocalcare è stata accusata da alcuni collaboratori di retribuzioni basse e carichi di lavoro eccessivi.

Due Spicci, Zerocalcare torna su Netflix: l’Armadillo ci serve ancora o è una storia già sentita?C’è stato un momento preciso in cui abbiamo capito che Zerocalcare su Netflix non sarebbe stato un semplice esperimento. Non è ... msn.com