Zerocalcare ha dichiarato di non essere a conoscenza delle condizioni di lavoro degli animatori coinvolti nel progetto 'Due spicci'. L'artista ha risposto alle recenti critiche, affermando di non aver avuto informazioni sulle modalità di pagamento e le condizioni contrattuali degli animatori. Le accuse riguardano pagamenti di pochi spicci e condizioni considerate inadeguate. Zerocalcare ha commentato la situazione senza commentare ulteriormente o assumere responsabilità dirette.

Fa spallucce Zerocalcare, fumettista e idolo suo malgrado della sinistra più engagé. "Potevo essere un alleato", dice replicando alle accuse emerse negli ultimi giorni sulle condizioni di lavoro degli animatori impegnati nella realizzazione di 'Due spicci'. L'autore romano, finito al centro delle polemiche per il suo ruolo creativo all'interno della produzione, ha affidato a una lunga serie di storie su Instagram la propria risposta, respingendo le responsabilità che gli vengono attribuite ma riconoscendo la necessità di affrontare le criticità che attraversano il settore dell'animazione. "Mi pare abbastanza evidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Animatori pagati... Due spicci. Zerocalcare fa spallucce: "Non ne sapevo niente"

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Zerocalcare, Netflix e 3 MILIONI di soldi pubblici: cosa non torna

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Zerocalcare torna il 27 maggio con Due Spicci e fa ancora quello che nessun altro sa fareIl fumettista e illustratore italiano torna su Netflix il 27 maggio con il nuovo progetto intitolato Due Spicci, dopo aver pubblicato le serie...

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Ricapitolando: i fasci, che non vogliono il salario minimo, attaccano Zerocalcare perché la società che ha prodotto Due Spicci, che non è sua, avrebbe pagato al minimo salariale gli animatori. Addirittura una interrogazione parlamentare. Propaganda politica f x.com

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Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un'ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix Due spicci. La replica reddit

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