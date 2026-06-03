Il fumettista romano ha commentato le polemiche riguardanti i bassi compensi e i ritmi di lavoro intensi denunciati da alcuni animatori della serie animata. Ha affermato di non essere stato informato della situazione e ha aggiunto che, se fosse stato coinvolto, avrebbe potuto sostenere i lavoratori. La questione riguarda le condizioni lavorative di alcuni membri del team di produzione, sollevate pubblicamente attraverso le denunce.

«Nessuno mi ha mai esposto una lamentela», sottolinea ancora il fumettista aggiungendo di non aver mai ricevuto segnalazioni dirette da parte dei lavoratori coinvolti nella lavorazione di Due spicci. «Sono giorni che leggo che io avrei sottopagato chi ha lavorato alla serie Due spicci. È evidente che io sono l'autore, quindi faccio parte della sezione creativa della serie, non sono io che assumo, decido o pago chi lavora alla produzione. Per inciso, non ho proprio accesso a quelle informazioni». E continua: «Quelle due o tre volte che li ho incontrati allo studio, nessuno mi ha mai esposto una lamentela o mi ha detto di stare lavorando in una situazione critica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zerocalcare risponde alle polemiche su Due spicci: «Non ne sapevo niente. Potevano chiamarmi, sarei stato un alleato dei lavoratori»

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Zerocalcare risponde alle accuse sui compensi di Due spicci

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Temi più discussi: Due spicci, Zerocalcare risponde alle polemiche sui compensi: Mi dispiace che non mi abbiano visto come un alleato - Il video; Zerocalcare: Potevo essere un alleato, perché non mi hanno scritto?; Due Spicci, Zerocalcare risponde a tono alle polemiche: Nessuno mi ha chiesto supporto. Poi lancia una proposta; Zerocalcare e la polemica su ‘Due spicci’: Sono l’autore, non pago chi lavora. Come potevo sapere?.

Michele Rech, in arte Zerocalcare, risponde alle polemiche degli ultimi giorni sui compensi ai lavoratori della sua nuova serie. Un putiferio che ha portato anche ad un'interrogazione di Maurizio Gasparri. Mi dispiace - ha ammesso Zerocalcare - che non hann x.com

Zerocalcare risponde alle polemiche su Due Spicci! Non ho accesso a certe informazioni reddit

Due Spicci, Zerocalcare risponde a tono alle polemiche: Nessuno mi ha chiesto supporto. Poi lancia una propostaL'autore di Due Spicci interviene sulla polemica con un video social e si dice pronto a mettersi in gioco, ma lancia una stoccata agli animatori: il motivo. libero.it

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