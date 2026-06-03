Il 6 giugno, Zerocalcare sarà ospite di “Stories” su Sky TG24, un ciclo di interviste dedicato a figure della cultura e dello spettacolo. Durante l'intervista, lo fumettista ha parlato del suo lavoro più recente, “Due spicci”, spiegando di aver affrontato emozioni nuove attraverso questa creazione. La puntata si concentrerà sulla sua esperienza artistica e sui temi trattati nel suo fumetto.

In onda il 6 giugno. È Zerocalcare il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato ai protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, il fumettista e autore romano si racconta nello speciale “Zerocalcare – Saghe, anime, T-Rex e Tetris”. L’appuntamento è andato in onda lunedì 1° giugno alle 21 su Sky TG24 e torna sabato 6 giugno alle 12.15 su Sky Arte e disponibile on demand. Al centro della conversazione c’è la nuova serie animata “Due spicci”, disponibile su Netflix, scritta, diretta e doppiata dallo stesso Zerocalcare. Un racconto dalle tinte noir che segue il suo alter ego alle prese con una scoperta inattesa: il migliore amico e socio in affari è sommerso dai debiti e occorre capire il perché. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zerocalcare si racconta a Sky TG24: “Con ‘Due spicci’ ho esplorato emozioni nuove”

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