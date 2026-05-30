Zerocalcare ha annunciato la conclusione della sua serie animata per Netflix, Due Spicci. La serie rappresenta una fase più matura del suo lavoro e conclude un ciclo narrativo, affrontando temi di incertezza. L’autore ha spiegato che il progetto ha segnato un passaggio importante nella sua carriera, portando a una riflessione sulle nuove consapevolezze acquisite nel tempo. La serie è stata pubblicata recentemente e ora si conclude con questa ultima stagione.

Tra nuove consapevolezze e la chiusura di un cerchio: intervista a Zerocalcare, che ci parla di Due Spicci, la sua ultima serie animata per Netflix. La fine di un ciclo, una conclusione un po'amara eppure bellissima per un percorso iniziato nel 2021 con Strappare lungo i bordi. Due Spicci, disponibile su Netflix, è l'ultima fatica di Zerocalcare: un'opera matura nella quale viene esplorata quella strisciante sensazione di inadeguatezza che pervade spesso l'età adulta, quando difficoltà e responsabilità collidono in modo violento e inesorabile in un mondo che non fa sconti. È rimasto invariato quel misto di leggerezza e profondità che caratterizza le opere di Michele Rech, sempre in equilibrio tra stridenti contrasti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zerocalcare e la sua serie più matura: Due Spicci chiude un ciclo e racconta l'incertezza

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