Zerocalcare risponde alle accuse | Lavoratori sfruttati per Due Spicci? Mai saputo niente sarei stato un alleato

Notizia in breve

Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle accuse di sfruttamento dei lavoratori coinvolti nella serie animata Due Spicci. L'artista ha affermato di non aver mai ricevuto segnalazioni o informazioni in merito e ha dichiarato di essere stato disponibile ad aiutare i lavoratori se fossero stati portati alla sua attenzione. Le accuse sono state diffuse tramite segnalazioni anonime negli ultimi giorni.