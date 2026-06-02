Zerocalcare risponde alle accuse | Lavoratori sfruttati per Due Spicci? Mai saputo niente sarei stato un alleato
Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle accuse di sfruttamento dei lavoratori coinvolti nella serie animata Due Spicci. L'artista ha affermato di non aver mai ricevuto segnalazioni o informazioni in merito e ha dichiarato di essere stato disponibile ad aiutare i lavoratori se fossero stati portati alla sua attenzione. Le accuse sono state diffuse tramite segnalazioni anonime negli ultimi giorni.
Zerocalcare risponde con un video su Instagram alle accuse circolate negli ultimi giorni rispetto a una serie di segnalazioni anonime sul presunto sfruttamento dei lavoratori dell'animazione impegnati nella serie Due Spicci. "Mai ricevute segnalazioni, nel caso fosse stato vero, mi dispiace non mi abbiano scritto, vedendomi come un loro alleato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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