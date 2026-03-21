Una madre ha portato in tribunale il figlio di 31 anni, lamentando che non si prendeva cura delle faccende domestiche e non contribuiva alle bollette, pur avendo un lavoro stabile. Il ragazzo si è licenziato, ma il giudice ha deciso che deve lasciare la casa. La causa si è concentrata sulle responsabilità familiari e sui pagamenti delle spese domestiche.

Non puliva, né aiutava con le faccende domestiche e, nonostante avesse un lavoro con contratto a tempo indeterminato, non contribuiva alle spese della casa. La convivenza, quindi, era diventata sempre più difficile. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto una madre a portare davanti ai giudici suo figlio 31enne. E ad esprimersi sulla vicenda è stato il Tribunale di Ravenna, che ha dato ragione alla donna e ha stabilito la cessazione dell’obbligo di mantenimento, disponendo invece che l’uomo lasci l’abitazione materna entro il prossimo 30 giugno. Un obbligo a cui si aggiunge anche il pagamento di 3mila euro di spese legali. La battaglia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non pulisce, ha un lavoro e non paga le bollette”: una madre esasperata porta in tribunale il figlio 31enne. Lui si licenzia, ma il giudice dà ragione a lei: “Deve andare via di casa”

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