Cinema e scuola firmato il protocollo tra Ministero e Giffoni | Gli studenti non più spettatori ma protagonisti

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha firmato un protocollo con il Giffoni Experience per integrare il cinema e il linguaggio audiovisivo nelle scuole. L’obiettivo è far diventare gli studenti protagonisti, coinvolgendoli in attività che promuovano il pensiero critico, la creatività e la partecipazione. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra formazione e cultura, con un focus particolare sulla didattica attraverso strumenti audiovisivi.

Rafforzare il legame tra formazione e cultura, mettendo il cinema e il linguaggio audiovisivo al centro della didattica per sviluppare il pensiero critico, la creatività e la partecipazione attiva dei giovani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuola e volontariato: firmato il nuovo protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Croce Rossa Italiana per la cittadinanza attivaMinistero della Istruzione e Croce Rossa Italiana approvano un documento per introdurre il volontariato nelle scuole. Giffoni e Ministero dell'Istruzione, siglata l'intesa: il cinema come strumento educativo nelle scuoleSi rafforza la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni, grazie alla firma del Protocollo d’Intesa per la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via un nuovo corso di formazione firmato Fondazione Roma Lazio Film Commission; Un anno di scuola a Trieste, a cena con il Caudillo, il ritorno di Barbara Bouchet, Verdone seduttore e altri 6 film al cinema o in digitale; Il ritorno in sala di Bouchet, Sanda e Samani, signore del cinema; Nessun contributo dal Ministero per ‘Aldro vive’, il film sul caso di Federico Aldrovandi. Montescaglioso, cinema e scuola protagonisti con CinecreandoConclusa al Cine Teatro Andrisani la seconda edizione del progetto tra film, corti e partecipazione attiva degli studenti lucani ... trmtv.it Cinema e scuola, progetto ok al SerpieriC’è anche Rimini tra i progetti finanziati dal Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola per l’anno scolastico 2025/26, ma con una sola realtà coinvolta. In tutta la provincia, infatti, l’unico ... ilrestodelcarlino.it Il cerchio della fiducia si allarga. "Ti presento I Fotter" in autunno al cinema Scopri di più https://www.tuttosport.com/widget/cinema/2026/04/17-148024493/ti-presento-i-fotter Paramount Pictures #TiPresentoIFotter #adv - facebook.com facebook "Umano non umano", capolavoro del cinema italiano di Mario Schifano, prodotto da Mick Jagger e Keith Richards, ha tra i protagonisti Carmelo Bene, Sandro Penna, Adriano Aprà, Alberto Moravia. Nella notte di sabato #18aprile a #FuoriOrario e su @RaiPlay x.com