Tradizione e passione sui banchi di scuola | i Delfini incontrano gli studenti del litorale

Una mattinata all'insegna della storia e dell'identità locale quella vissuta nei giorni scorsi dagli studenti della Scuola Media "Niccolò Pisano” di Marina di Pisa. La Magistratura dei Delfini, protagonista storica del Gioco del Ponte, ha incontrato gli studenti per una giornata speciale dedicata.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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