Zanzara infetta in giro? Ad Arezzo scatta il coprifuoco anti-puntura | stanotte tutti chiusi in casa
Arezzo ha avviato una disinfestazione straordinaria nell’area vicino all’ospedale San Donato dopo la segnalazione di un caso di Dengue. Il Comune ha disposto il coprifuoco e invitato i residenti a restare in casa durante la notte. La misura riguarda tutte le persone presenti nella zona interessata. La disinfestazione si concentra sulla zanzara tigre, portatrice del virus. La zona è sotto controllo e vengono intensificati i controlli sanitari locali.
Un caso di Dengue e ad Arezzo parte l’operazione “caccia alla zanzara”. Il Comune ha infatti disposto una disinfestazione straordinaria nell’area attorno all’ospedale San Donato dopo la segnalazione di un caso del virus trasmesso dalla zanzara tigre. Gli addetti entreranno in azione dalle 22 di questa sera fino alle 5 del mattino di domani, intervenendo su strade, pozzetti, aree verdi e proprietà private nel raggio di 200 metri dall’ospedale. Tradotto in aretino corrente: stanotte finestre chiuse, animali in casa e niente passeggiate notturne a prendere il fresco. I residenti interessati dovranno consentire l’accesso agli operatori incaricati della disinfestazione. 🔗 Leggi su Lortica.it
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