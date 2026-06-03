Zanzara infetta in giro? Ad Arezzo scatta il coprifuoco anti-puntura | stanotte tutti chiusi in casa

Notizia in breve

Arezzo ha avviato una disinfestazione straordinaria nell’area vicino all’ospedale San Donato dopo la segnalazione di un caso di Dengue. Il Comune ha disposto il coprifuoco e invitato i residenti a restare in casa durante la notte. La misura riguarda tutte le persone presenti nella zona interessata. La disinfestazione si concentra sulla zanzara tigre, portatrice del virus. La zona è sotto controllo e vengono intensificati i controlli sanitari locali.