Il prefetto ha convocato un incontro urgente con le autorità locali per discutere della sicurezza dopo i recenti episodi di violenza in piazza. Come risultato, sono state adottate misure che prevedono il coprifuoco per i giovani e la chiusura anticipata dei locali notturni, che dovranno rimanere chiusi dopo la mezzanotte. Questi provvedimenti mirano a prevenire ulteriori episodi simili a quelli già verificatisi nel centro cittadino.

Misure straordinarie contro la violenza e coprifuoco contro la movida. Ieri il prefetto Gaetano Cupello ha convocato d’urgenza il tavolo sulla sicurezza da cui sono usciti provvedimenti severi per la prevenzione di episodi analoghi a quello di piazza Palma. Hanno partecipato al Comitato i sindaci dei Comuni di Massa, Francesco Persiani, Carrara, Serena Arrighi, il presidente della Provincia, Roberto Valettini, il questore, Bianca Venezia, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Alessandro Dominici, e il rappresentante della Guardia di Finanza, Erminio Migliozzi. Mentre le indagini della Procura proseguono, dal tavolo è stato previsto, su indicazione del prefetto, il coprifuoco a mezzanotte e mezzo fino al 31 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coprifuoco per tutti i giovani. Locali chiusi dopo la mezzanotte

Ucciso dal branco davanti al figlio, stretta sulla “malamovida” a Massa e Carrara: locali chiusi dopo mezzanotte e mezzaMassa (Massa Carrara), 12 aprile 2026 – Mentre i cittadini di Massa e provincia (e non solo) sono sconcertati in seguito all’omicidio del 47enne...

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