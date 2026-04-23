Chiusi per lavori interni due uffici postali ad Arezzo

Due uffici postali situati ad Arezzo, uno in via Lorenzetti 74 e l’altro in località Olmo 83, saranno temporaneamente chiusi per lavori interni. Poste Italiane ha comunicato questa decisione, che riguarda l’intera giornata e riguarda solo le attività di questi uffici. La chiusura è stata pianificata per consentire interventi di manutenzione e migliorie all’interno delle strutture. Nessuna data di riapertura è stata ancora comunicata.

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di via Lorenzetti 74 e di località Olmo 83 ad Arezzo, resteranno chiusi per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela dell’ufficio postale di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Uffici postali: la riapertura slitta ad aprileSlitta la riapertura di due uffici postali brianzoli interessati dai cantieri di restyling. Poste Italiane, al via i lavori Polis negli uffici postali di Caulonia e MelicuccoLa continuità del servizio per i cittadini di Caulonia marina sarà garantita presso l’ufficio postale del centro storico, ubicato in via Niutta,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavori in corso... a Venaria Reale; Chiusura delle Gallerie di Ferriere sino a giovedì per lavori all’interno; San Piero a Sieve, disagi per la chiusura dell’ufficio postale durante i lavori; Passante di Mestre chiuso per tutto il fine settimana in direzione Trieste. Tangenziale Est, restringimenti e chiusure temporanee: svincoli chiusi (in notturna) per lavoriLavori di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Est e rischio di traffico intenso al rientro in città dalle vacanze per molti romani. Ma per fortuna solo in orario serale. In ogni caso dal 25 ... roma.corriere.it Villa medicea Ambrogiana, obiettivo lavori chiusi entro il 2028Firenze, 9 maggio 2025 - Avanti tutta, si legge in una nota della Regione, per il restauro della villa medicea L’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino e la sua trasformazione in una sede decentrata ... lanazione.it Chioschi chiusi sul litorale tra Ostia e Torvaianica, servizi ridotti e spiagge libere senza presidi a Campo Ascolano. Situazione critica per bagnanti e cittadini - facebook.com facebook L’origine del male è tutta qui Palazzi chiusi, conti aperti: il fallimento della cultura pubblica x.com