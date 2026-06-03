Zamperini scrive al prefetto | Servono controlli fissi sui treni e nelle stazioni Chi è senza biglietto non deve salire

Un dirigente ha scritto al prefetto chiedendo controlli fissi sui treni e nelle stazioni, specificando che chi viaggia senza biglietto non dovrebbe salire a bordo. La richiesta riguarda la tratta ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, con l’obiettivo di contrastare le criticità che si stanno verificando lungo questa linea. La comunicazione sottolinea la necessità di una risposta concreta, coordinata e continuativa per gestire la situazione.

"Serve una risposta concreta, coordinata e continuativa per contrastare le gravi criticità che si stanno registrando lungo la tratta ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Non possiamo permettere che cittadini, lavoratori, famiglie e turisti vivano ogni giorno situazioni di paura, degrado e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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