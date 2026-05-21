Quando c' era lei Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non solo
Matteo Renzi ha avviato una campagna pubblicitaria che coinvolge manifesti affissi nelle stazioni di Roma e Milano, sui treni e in altri luoghi pubblici. La comunicazione si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio, con messaggi che fanno riferimento a un passato condiviso tra i due politici. I manifesti sono stati notati in diverse zone delle città e hanno attirato l’attenzione dei passanti. La campagna rappresenta un'iniziativa di natura politica volta a veicolare un messaggio diretto.
Matteo Renzi ha lanciato una campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni incentrata su alcuni manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano (ma non solo), in cui si legge la scritta con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. La campagna, ha spiegato il senatore, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”. La nuova campagna ironica di Renzi contro Giorgia Meloni La spiegazione di Renzi sulla campagna contro Meloni La reazione di Giorgia Meloni La nuova campagna ironica di Renzi contro Giorgia Meloni Matteo Renzi ha lanciato la nuova campagna per il 2×1000, che ironizza sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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