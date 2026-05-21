Quando c' era lei Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non solo

Matteo Renzi ha avviato una campagna pubblicitaria che coinvolge manifesti affissi nelle stazioni di Roma e Milano, sui treni e in altri luoghi pubblici. La comunicazione si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio, con messaggi che fanno riferimento a un passato condiviso tra i due politici. I manifesti sono stati notati in diverse zone delle città e hanno attirato l’attenzione dei passanti. La campagna rappresenta un'iniziativa di natura politica volta a veicolare un messaggio diretto.

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