sicurezza fs in lombardia calano furti e aggressioni sui treni e nelle stazioni

Nel primo trimestre del 2026 in Lombardia si registra una diminuzione dei furti e delle aggressioni sui treni e nelle stazioni. Questa variazione avviene a seguito di un incremento dei controlli effettuati nelle aree ferroviarie della regione. I dati ufficiali segnalano un calo significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle misure specifiche adottate o alle cause di questa diminuzione.

Milano, 4 maggio 2026 - Più controlli e meno furti e aggressioni sui treni nel primo trimestre del 2026 in Lombardia. È quanto emerge dai dati di FS Security che mettono a confronto il periodo gennaio-marzo 2025 con lo stesso periodo del 2026. In arrivo altri addetti alla sicurezza. La Lombardia si conferma un'area strategica per la sicurezza ferroviaria. Proprio per questo, nel quadro del Piano strategico 2026-2030 di FS Security, è previsto un rafforzamento strutturale del presidio territoriale con l' apertura di nuove sedi a Brescia e Gallarate e un incremento di circa 35 unità per arrivare a un totale di circa 170 persone. I numeri degli interventi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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