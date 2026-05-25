Un uomo di 22 anni, con origini marocchine, è stato arrestato in Italia dalle forze dell'ordine di Reggio Emilia e Bologna. È accusato di aver aderito all’Isis e di aver pianificato un attentato terroristico. La polizia ha fermato il giovane, che avrebbe manifestato intenzioni di compiere azioni violente legate al terrorismo internazionale. L’arresto è avvenuto nel corso di indagini specifiche sul suo coinvolgimento.

I seguaci dello stato Islamico si stanno moltiplicando in Italia e l'ultimo caso inquietante riguarda l'arresto di un 22enne italiano, con origini marocchine, da parte della polizia di Reggio Emilia e Bologna, per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Un ragazzo giovanissimo che, secondo quanto apprende Il Giornale, aveva deciso di andare nel centro della città con il coltello e con il chiaro intento di ferire altre persone. L'azione delle forze dell'ordine è stata immediata anche perché la sera in cui l'attentatore aveva deciso di colpire era prevista un’importante partita di basket con migliaia di spettatori e un evento musicale in piazza San Prospero, con il centro cittadino affollatissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ESCLUSIVO - Fermato 22enne a Reggio Emilia: seguace dell'Isis e pronto a compiere un attentato

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