Terrorismo resta in carcere il 21enne di Vimercate | Adesione embrionale all’Isis
Un 21enne di Vimercate resta in carcere con l’accusa di terrorismo internazionale. La custodia cautelare è stata convalidata dopo l’arresto effettuato dalla Digos, che lo ha accusato di aver aderito all’Isis in modo embrionale. Le indagini continuano per accertare eventuali ulteriori coinvolgimenti e dettagli sulla sua attività. Il giovane era stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova nel carcere competente.
Convalidata la custodia cautelare in carcere per Zakaria Ben Haddi, il 21enne di Vimercate arrestato dalla Digos con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Come spiega nell'ordinanza il Gip di Milano Rossana Mongiardo, non siamo davanti a una semplice attività di divulgazione o condivisione di contenuti online, ma una vera e propria adesione, seppur in una fase ancora embrionale, al progetto criminale dello Stato Islamico. Secondo il giudice, infatti, gli elementi raccolti delineano un quadro di "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico che negli ultimi mesi aveva pubblicato e rilanciato sui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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