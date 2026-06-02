Terrorismo resta in carcere il 21enne di Vimercate | Adesione embrionale all’Isis

Notizia in breve

Un 21enne di Vimercate resta in carcere con l’accusa di terrorismo internazionale. La custodia cautelare è stata convalidata dopo l’arresto effettuato dalla Digos, che lo ha accusato di aver aderito all’Isis in modo embrionale. Le indagini continuano per accertare eventuali ulteriori coinvolgimenti e dettagli sulla sua attività. Il giovane era stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova nel carcere competente.