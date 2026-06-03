Le nuove sanzioni statunitensi colpiscono una rete accusata di trasferire tecnologie sensibili all’apparato militare iraniano, riportando l’Italia al centro di una vicenda che coinvolge intelligence, cybersicurezza e controllo delle esportazioni. Roma si trova a essere uno snodo di questa guerra tecnologica tra Washington e Teheran, con implicazioni sulla sicurezza e sulle relazioni internazionali.

Le nuove sanzioni americane contro una rete accusata di trasferire tecnologie sensibili all’apparato militare iraniano riportano l’Italia al centro di una vicenda che intreccia intelligence, cybersicurezza, controllo delle esportazioni e confronto geopolitico tra Washington e Teheran. Tra gli individui colpiti dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti figura Saeid Zahedi, cittadino iraniano residente a Roma e titolare anche della cittadinanza italiana. Secondo Washington avrebbe contribuito alle attività di una rete che, attraverso società di copertura e identità commerciali fittizie, avrebbe acquisito illegalmente tecnologie occidentali destinate a strutture collegate al Ministero della Difesa iraniano. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Formiche.net - Zahedi e il controspionaggio iraniano, così Roma è diventata snodo della guerra tecnologica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Così la guerra ha cambiato (in peggio) il regime iraniano"La guerra ha provocato un cambiamento significativo nel regime iraniano, trasformandolo da un governo a guida religiosa a un regime militare...

Usa valutano l’occupazione dell’isola di Kharg, snodo chiave del petrolio iranianoGli Stati Uniti stanno considerando un’azione militare contro l’Iran che potrebbe coinvolgere l’occupazione o il blocco dell’isola di Kharg, uno dei...

Zahedi e il controspionaggio iraniano, così Roma è diventata snodo della guerra tecnologicaLe nuove sanzioni americane contro una rete accusata di trasferire tecnologie sensibili all’apparato militare iraniano riportano l’Italia al centro di una vicenda che intreccia intelligence, cybersicu ... formiche.net

Chi è il generale Zahedi, morto nel raid israeliano a DamascoLa morte del generale di brigata Mohamad Reza Zahedi, 63 anni, rimasto ucciso nell'attacco a Damasco attribuito a Israele dove hanno perso la vita altre sette persone fra cui il suo vice Mohammad Hadi ... tgcom24.mediaset.it