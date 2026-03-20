Usa valutano l’occupazione dell’isola di Kharg snodo chiave del petrolio iraniano

Gli Stati Uniti stanno considerando un’azione militare contro l’Iran che potrebbe coinvolgere l’occupazione o il blocco dell’isola di Kharg, uno dei principali centri di produzione e distribuzione del petrolio iraniano. Kharg è riconosciuta come un nodo strategico nel settore energetico del Paese e la possibile operazione rappresenta un punto di svolta nel contesto del conflitto in corso.

Gli Stati Uniti starebbero valutando un’operazione diretta contro l’Iran che potrebbe segnare una svolta nella guerra: l’occupazione o il blocco dell’isola di Kharg, uno dei principali hub energetici del Paese. L’ipotesi, riportata da Axios citando fonti dell’amministrazione americana, rientra nelle strategie per fare pressione su Teheran e costringerla a riaprire lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il commercio globale di petrolio. Kharg, il cuore dell’export petrolifero iraniano. L’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico a circa 20 chilometri dalle coste iraniane, rappresenta un punto nevralgico per l’economia del Paese. Da qui transita circa il 90% delle esportazioni di petrolio iraniano, diretto in gran parte verso mercati asiatici, in particolare la Cina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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