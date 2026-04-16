Così la guerra ha cambiato in peggio il regime iraniano

La guerra ha provocato un cambiamento significativo nel regime iraniano, trasformandolo da un governo a guida religiosa a un regime militare estremista. La campagna militare condotta dagli Stati Uniti e Israele ha avuto ripercussioni evidenti sulla struttura politica e sulla strategia del paese, portando a un rafforzamento delle componenti legate all’apparato militare e alle fazioni più radicali. Questa evoluzione si riflette nelle politiche interne e nelle relazioni internazionali dell’Iran.

Da regime religioso a regime militare estremista. La campagna militare di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran avviata il 28 febbraio scorso e sospesa da un cessate il fuoco a tempo prossimo alla scadenza, sembra aver ottenuto il contrario dei suoi obiettivi: il crollo del sistema di potere a Teheran o, come alternativa, il suo ammorbidimento in favore di una leadership più moderata. Obiettivi che, per la verità, Donald Trump e Benjamin Netanyahu non hanno ben delineato, o comunicato confusamente, durante i circa 40 giorni di bombardamenti dall’alto coordinati da Pentagono e Idf. Washington e Tel Aviv speravano infatti che la decapitazione...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

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