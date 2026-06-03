Luca Fregnani si è dimesso dopo pochi mesi sulla panchina dello Young Santarcangelo. La società sta cercando un nuovo allenatore.

Finisce dopo pochi mesi, ma con un bilancio decisamente positivo, l’avventura di mister Luca Fregnani sulla panchina dello Young Santarcangelo. La notizia, nell’aria già da qualche giorno, ha trovato l’ufficialità al termine di un confronto sereno tra l’allenatore e i vertici del club clementino. Di comune accordo, le due parti hanno deciso di voltare pagina e di non proseguire la collaborazione in vista del prossimo campionato, chiudendo una parentesi calcistica breve ma intensa. Fregnani lascia la guida della squadra clementina a testa altissima, dopo essere stato l’artefice di una vera e propria svolta stagionale. Il suo arrivo a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Young, è già finita l’era Fregnani. Ora è caccia al nuovo allenatore

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