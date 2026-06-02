L'Empoli sta valutando diversi candidati per la panchina. Tra i nomi in corsa ci sono De Giorgio, Buscè e Tomei. La società sta analizzando le opzioni disponibili per individuare la scelta più adatta alla prossima stagione. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, senza comunicazioni ufficiali sui tempi o sui criteri di selezione. La ricerca si concentra su profili con esperienza nel settore e compatibili con le esigenze della squadra.

Empoli cerca il nuovo allenatore: casting tra De Giorgio, Buscè e Tomei. Quali saranno le mosse del club azzurro. In casa Empoli sono ufficialmente iniziate le grandi manovre dirigenziali per definire la nuova guida tecnica in vista della prossima stagione sportiva. La dirigenza toscana è alla ricerca del profilo ideale a cui affidare la panchina azzurra per garantire continuità e ambizione al progetto. Nelle ultime ore, le attenzioni del club si sono focalizzate su una rosa ristretta di candidati, con due nomi che spiccano in cima alla lista dei desideri per inaugurare il nuovo ciclo tecnico. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Empoli a caccia al nuovo allenatore: casting tra De Giorgio, Buscè e Tomei. Dentro alle mosse del club azzurro

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