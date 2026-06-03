Lezioni di yoga per il rilassamento sono aperte anche a chi non ha mai praticato. Si eseguono semplici asana di Hatha Yoga per sciogliere le tensioni muscolari, migliorare la flessibilità, l'equilibrio e la consapevolezza del corpo.

Le lezioni sono adatte anche a chi non ha mai praticato yoga. «Faremo semplici asana di Hatha Yoga per sciogliere le tensioni muscolari e aiutare il corpo ad aumentare la propria flessibilità, sviluppare l'equilibrio e la consapevolezza. A seguire, una lunga fase di Yoga Nidra rilassa e rigenera. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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10 Min | Yoga Lento per Rilassamento

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