Ci hanno insegnato che per crescere bisogna sempre spingere al massimo, allenare mente, corpo e emozioni senza soste. Tuttavia, alcune teorie suggeriscono che la vera profondità si raggiunge non attraverso la tensione, ma attraverso il rilassamento. Questo approccio invita a considerare il rilassamento come una componente fondamentale per sviluppare una comprensione più autentica di sé.

C i hanno insegnato che dobbiamo continuamente migliorare noi stessi: allenare la mente, il corpo, le emozioni. Anche quando parliamo di “crescita interiore”, spesso lo facciamo con lo stesso spirito con cui affronteremmo una maratona: controllo e sforzo. Ma se le nostre risorse interiori non funzionassero così? Se non fossero qualcosa da costruire, ma qualcosa da ricordare? Leggi anche › Trovare le proprie risorse interiori con Maia Cornacchia, al Festival Vidas Il paradosso della forza interiore. Nel buddhismo tantrico tibetano si racconta che il grande yogi Milarepa, uno dei maestri più radicali della tradizione, trascorse anni a meditare nelle grotte dell’Himalaya nutrendosi solo di ortiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La profondità non nasce dalla tensione, ma dal rilassamento

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Questa è, per darvi un idea la profondità della discussione che c'è sul mio Substack quando si parla del cancro. Ma non è magnifico che pensieri così diversi e lontani si incontrino in maniera educata, rispettosa e costruttiva Vi rendete conto dell'arricchimento - facebook.com facebook

O Dio, nostro Padre, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia del Tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo: Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro salvatore. Amen. #Quaresima #Assisi #S x.com