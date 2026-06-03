XVII Festival Internazionale del Cinema Patologico?
Il Teatro Patologico ha aperto con successo il XVII Festival Internazionale del Cinema Patologico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri sera, con la presentazione di alcuni film in concorso. Sono stati annunciati i primi premi e sono stati mostrati alcuni estratti delle opere selezionate. La manifestazione proseguirà fino alla fine della settimana, con proiezioni e incontri con i registi.
Il Teatro Patologico inaugura con grande successo il XVII Festival Internazionale del Cinema Patologico.Il XVII Festival Internazionale del Cinema Patologico dimostra che il cinema può essere più forte di una bomba atomica: dove le armi dividono, l'arte unisce; dove la violenza distrugge, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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