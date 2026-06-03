Notizia in breve

Il Teatro Patologico ha aperto con successo il XVII Festival Internazionale del Cinema Patologico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri sera, con la presentazione di alcuni film in concorso. Sono stati annunciati i primi premi e sono stati mostrati alcuni estratti delle opere selezionate. La manifestazione proseguirà fino alla fine della settimana, con proiezioni e incontri con i registi.