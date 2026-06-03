XbotGo Names Julián Alvarez Global Brand Ambassador Ahead of 2026 World Cup

Notizia in breve

XbotGo ha annunciato che Julián Alvarez sarà il nuovo ambasciatore globale del marchio in vista della Coppa del Mondo 2026. La partnership prevede il lancio della campagna “Dare To Dream”, che si concentra sulla promozione dello sport giovanile, del calcio di base e dell’uso dell’intelligenza artificiale per raccontare storie sportive. La comunicazione è stata diffusa da Mountain View.