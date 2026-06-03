XbotGo Names Julián Alvarez Global Brand Ambassador Ahead of 2026 World Cup
XbotGo ha annunciato che Julián Alvarez sarà il nuovo ambasciatore globale del marchio in vista della Coppa del Mondo 2026. La partnership prevede il lancio della campagna “Dare To Dream”, che si concentra sulla promozione dello sport giovanile, del calcio di base e dell’uso dell’intelligenza artificiale per raccontare storie sportive. La comunicazione è stata diffusa da Mountain View.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Partnership Launches “Dare To Dream” Campaign Focused on Youth Sports Visibility, Grassroots Football, and AI-Powered Sports Storytelling MOUNTAIN VIEW, Calif., June 3, 2026 PRNewswire — XbotGo, the AI sports camera company transforming how athletes, families, and communities capture the game, today announced Argentine football star and 2022 FIFA World Cup champion Julián Alvarez as its Global Brand Ambassador. Following XbotGo’s latest camera release, the Falcon, this partnership marks a major milestone in XbotGo’s global expansion and launches the company’s worldwide “Dare To Dream” campaign ahead of football’s biggest global tournament. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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