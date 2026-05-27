Cristiano Ronaldo è il nuovo Global Brand Ambassador di Dreame

Dreame Technology ha annunciato Cristiano Ronaldo come nuovo ambassador globale del marchio. La società di elettrodomestici ha scelto il calciatore per rappresentare il brand a livello internazionale. La collaborazione mira a promuovere i prodotti dell'azienda attraverso la presenza di Ronaldo. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di collaborazione o campagne pubblicitarie.

(Adnkronos) – L'azienda di elettrodomestici innovativi Dreame Technology ha ufficializzato la nomina del calciatore Cristiano Ronaldo come nuovo ambasciatore globale del marchio. L'operazione si inserisce in una fase di stabilizzazione della presenza estera del brand, caratterizzata dallo sviluppo interno di motori ad alta velocità e sistemi di gestione basati su logiche algoritmiche. L'integrazione di una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Cristiano Ronaldos New AI Move SHOCKED Everyone | The CR7 Hub Explained

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