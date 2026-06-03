Xavi Simons scatena la frenesia del Tottenham con il suggerimento di trasferimento di Savinho

Xavi Simons, giocatore del Tottenham, ha pubblicato un commento che suggerisce un possibile trasferimento di Savinho. La notizia ha subito fatto il giro dei social media, generando entusiasmo tra i tifosi. Al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi riguardo a questa operazione di mercato. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi ufficiali da parte delle società coinvolte.

Notizia fresca giunta in redazione: La stella del Tottenham Xavi Simons ha lasciato un enorme indizio sull’attività di trasferimento estivo del club, portando i tifosi in delirio sui social media. Mentre gli Spurs perseguono in modo aggressivo rinforzi di alto livello per rafforzare la loro prima linea in vista della nuova campagna, la recente attività online di Simons sembra aver lasciato cadere un indizio importante che un accordo per l’esterno del Manchester City Savinho è in fase di completamento. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Xavi Simons lascia un massiccio Savinho su suggerimento del Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Xavi Simons Goal vs Brentford | Tottenham vs Brentford Highlights

Notizie e thread social correlati

Infortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio MondialiXavi Simons si è infortunato durante un impegno con la sua squadra, riportando una rottura del legamento crociato.

Il Tottenham conferma che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e salterà la Coppa del MondoIl club di calcio ha annunciato che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore.

La Premier si prende tutto: Xavi Simons, il Chelsea sta per chiudere uno scambio incredibileLa Premier League non ha rivali sul mercato e lo sta dimostrando anche in questa sessione. Altre risorse e proventi e tante big sempre pronte a spendere soldi. Il Liverpool con Wirtz ed Ekitike non ha ... tuttosport.com

Inter su Xavi Simons, ma lui apre al Chelsea: contatti stretti, la palla passa al LipsiaPrimo imprevisto per l'Inter con Xavi Simons. Dopo l'indiscrezione lanciata dalla redazione di TuttoMercatoWeb che vedrebbe la dirigenza nerazzurra e il direttore sportivo Piero Ausilio in contatto ... tuttomercatoweb.com