Infortunio Xavi Simons tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio Mondiali

Xavi Simons si è infortunato durante un impegno con la sua squadra, riportando una rottura del legamento crociato. L’incidente ha portato alla sua assenza dai prossimi impegni internazionali e ha concluso anticipatamente la sua partecipazione al Mondiale. La notizia è stata comunicata dall’allenatore, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero. La squadra dovrà fare a meno del centrocampista per il resto della stagione.

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