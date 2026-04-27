Il club di calcio ha annunciato che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore. L'infortunio è stato confermato da fonti ufficiali e il giocatore non sarà disponibile per la partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. L’evento si è verificato durante una recente partita, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La diagnosi è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha confermato il brutto infortunio.

2026-04-27 10:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Tottenham ha confermato che il centrocampista Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore nella vittoria di sabato contro i Wolves e salterà il resto della stagione, così come la Coppa del Mondo. Il nazionale olandese si è infortunato durante la seconda metà della partita al Molineux dopo essere caduto goffamente vicino alla linea laterale. Simons si è rivolto ai social media ieri sera, suggerendo che la prognosi non era buona, dicendo che “la vita può essere crudele”, e gli Spurs hanno annunciato questa mattina che il 23enne sta ora affrontando un lungo periodo in panchina.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham conferma che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e salterà la Coppa del Mondo

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