Il presidente della WWE ha dichiarato che le critiche online non influenzeranno le decisioni future della compagnia. Nick Khan, noto anche per le sue scelte controverse, ha affermato che i piani aziendali resteranno invariati nonostante il malcontento sui social. La WWE ha recentemente licenziato diversi dipendenti, una decisione che ha suscitato reazioni su internet, ma Khan ha ribadito che tali commenti non cambieranno le strategie della società.

Oltre ad essere uno dei dirigenti più capaci nel suo ruolo, il WWE President Nick Khan è spesso uno dei più chiacchierati, dato che molte volte il suo nome è quello dietro ad alcune delle decisioni più controverse prese dalla compagnia, come i numerosi licenziamenti fatti pochi mesi fa. Khan occupa anche un posto nel Board of Directors di TKO, e insieme a lui come noto vi è anche The Rock, che nel periodo di WrestleMania 40 è stato molto coinvolto all’interno delle storyline della compagnia, e tutti ricordano il momento a dir poco controverso quando Cody Rhodes, fresco vincitore della Royal Rumble, di base rinunciò alla shot titolata in favore proprio di The Rock, in un momento che fece infuriare i fan di tutto il mondo e diede vita all’hashtag #WeWantCody. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan dice che le critiche online non cambieranno i piani della compagnia

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Nick Khan says he encourages the writers to book for the WWE Universe, not the IWC

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