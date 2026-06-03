WWE | Lola Vice nel mirino di tre contendenti la corsa al titolo femminile di NXT si infiamma

Da zonawrestling.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima puntata di NXT, Lola Vice ha affrontato un confronto acceso che ha coinvolto tre contendenti al titolo femminile. La campionessa si è trovata al centro di una sfida intensa, con i rivali che hanno mostrato grande determinazione. La situazione rimane aperta, e il titolo femminile di NXT è ora al centro di una corsa competitiva tra le diverse sfidanti.

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Il futuro della campionessa  Lola Vice  resta incerto dopo un acceso confronto andato in scena nell’ultima puntata di NXT. La serata è stata ricca di azione, con diversi match titolati e rivalità personali che hanno continuato a intensificarsi. Tra i momenti più importanti, la rivalità tra  Zaria  e  Lizzy Rain  ha fatto un ulteriore passo avanti: l’australiana ha sconfitto Rain nel match d’apertura, guadagnandosi così un’opportunità per l’ NXT Women’s North American Championship. Zaria picks up an impressive WIN over Lizzy Rain!! @ZariaWWE pic.twitter.comK3eWDJABAq — WWE (@WWE) June 3, 2026 Kelani Jordan e Kendal Grey si contendono una chance titolata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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