Nell'ultima puntata di NXT, Lola Vice ha affrontato un confronto acceso che ha coinvolto tre contendenti al titolo femminile. La campionessa si è trovata al centro di una sfida intensa, con i rivali che hanno mostrato grande determinazione. La situazione rimane aperta, e il titolo femminile di NXT è ora al centro di una corsa competitiva tra le diverse sfidanti.

Il futuro della campionessa Lola Vice resta incerto dopo un acceso confronto andato in scena nell’ultima puntata di NXT. La serata è stata ricca di azione, con diversi match titolati e rivalità personali che hanno continuato a intensificarsi. Tra i momenti più importanti, la rivalità tra Zaria e Lizzy Rain ha fatto un ulteriore passo avanti: l’australiana ha sconfitto Rain nel match d’apertura, guadagnandosi così un’opportunità per l’ NXT Women’s North American Championship. Zaria picks up an impressive WIN over Lizzy Rain!! @ZariaWWE pic.twitter.comK3eWDJABAq — WWE (@WWE) June 3, 2026 Kelani Jordan e Kendal Grey si contendono una chance titolata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Lola Vice nel mirino di tre contendenti, la corsa al titolo femminile di NXT si infiamma

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Lola Vice fends off a brutal Fatal Influence attack: NXT highlights, April 7, 2026

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