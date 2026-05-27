WWE | Lola Vice resiste all’assalto di Izzi Dame e mantiene il titolo a NXT
Durante l’episodio di NXT del 26 maggio, Lola Vice ha difeso con successo il titolo femminile contro Izzi Dame. La lotta è durata diversi minuti, con entrambe le wrestler che hanno mostrato determinazione e tecnica. Alla fine, Lola Vice ha mantenuto il titolo, resistendo all’assalto di Dame e conquistando la vittoria. La sfida ha concluso l’episodio con un momento di grande tensione e suspense.
L’episodio di NXT del 26 maggio ha regalato, come sempre, grande spettacolo dal brand di sviluppo della WWE, incluso un match valido per il titolo femminile. Da quando ha conquistato l’ NXT Women’s Championship, Lola Vice è diventata il bersaglio di tutte le rivali. Questa settimana, durante lo show del martedì sera della WWE, ha messo la cintura in palio contro Izzi Dame. Il match è stato il main event della serata e tutta la puntata è stata costruita attorno a questa sfida, con i fan curiosi di scoprire se fosse finalmente arrivato il momento di Izzi Dame. Izzi Dame impressiona a NXT, ma Lola Vice resiste nel finale. Izzi Dame voleva prendersi tutta la scena, anche per consolidare il ruolo dominante dei The Culling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Lola Vice & Izzi Dame Segment: NXT Revenge 2026
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Si parla di: NXT Report 26-05-2026 – WWE.
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