WWE | Lola Vice resiste all’assalto di Izzi Dame e mantiene il titolo a NXT

Notizia in breve

Durante l’episodio di NXT del 26 maggio, Lola Vice ha difeso con successo il titolo femminile contro Izzi Dame. La lotta è durata diversi minuti, con entrambe le wrestler che hanno mostrato determinazione e tecnica. Alla fine, Lola Vice ha mantenuto il titolo, resistendo all’assalto di Dame e conquistando la vittoria. La sfida ha concluso l’episodio con un momento di grande tensione e suspense.