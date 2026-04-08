La prossima settimana, durante l’episodio di NXT Revenge, Jacy Jayne avrà l’opportunità di affrontare di nuovo Lola Vice in una rivincita. Durante l’evento Stand & Deliver, Lola Vice ha ottenuto la vittoria in un match a tre, conquistando anche il titolo femminile di NXT e mantenendo contemporaneamente il titolo di AAA Mixed Tag Team insieme a Mr.

Stand & Deliver ci ha consegnato una nuova campionessa femminile: Lola Vice ha trionfato nel triple threat match d’apertura del PLE diventando così una Double Champ essendo già AAA Mixed Tag Team Champ assieme a Mr. Iguana. Lola ha sconfitto Jacy Jayne e Kendal Gray e questa notte ha potuto celebrare il suo successo assieme al pubblico del Performance Center sul finire della puntata di NXT poco dopo che Robert Stone aveva annunciato che tra una settimana inizierà lo speciale NXT Revenge che sarà diviso in due episodi. Jacy mira al terzo titolo. Lola Vice visibilmente emozionata ha preso la via del ring e ha celebrato il suo successo partendo dalle origini del suo arrivo in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacy Jayne avrà la sua rivincita contro Lola Vice la prossima settimana a NXT Revenge

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WWE NXT 04/07/26 Results- Lola Dominates Over Fatal Influence, Zaria Isn't Done, Blake Find Partner

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#WWENXT ha una nuova campionessa! Lola Vince ha sconfitto Jacy Jayne e Kendal Grey a NXT Stand and Deliver, conquistando per la prima volta in carriera la cintura. Siete contenti del suo trionfo - facebook.com facebook

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