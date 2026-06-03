Lexis King ha difeso con successo il titolo di WWE Speed Champion nella sua prima sfida a NXT. La vittoria è arrivata durante l’evento di questa sera, segnando un momento chiave per il wrestler. King ha prevalso sugli avversari in un match combattuto, mantenendo così il titolo. La sfida si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua posizione di campione.

Quella di stasera è stata una serata molto importante per il WWE Speed Champion Lexis King, impegnato nella sua prima difesa titolata all’interno del ring di NXT. Leader della stable BirthRight, King aveva conquistato il titolo lo scorso aprile e questa notte lo ha difeso con successo per la prima volta. La scorsa settimana, a NXT, si era svolto il torneo per decretare il nuovo sfidante numero uno al WWE Speed Championship. Sean Legacy e Dorian Van Dux avevano chiuso il loro incontro con un pareggio allo scadere del tempo limite, aprendo così la strada a Romeo Moreno, che grazie alla vittoria su Nathan Frazer si era guadagnato l’opportunità di sfidare King per il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Lexis King si prende la scena a NXT con una vittoria fondamentale

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